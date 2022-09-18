Gökhan Çıra sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile pozunu paylaştı! "Selin'i kıskandırmak mı istiyorsun?"

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez boşandı. "Bir daha evlenmeyeceğim" diyen Ciğerci İtalyan biriyle flörtleştiği söylerken Çıra ise yeni bir aşka yelken açtı.

Selin Ciğerci ile henüz iki hafta önce ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni olan Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Çıra'nın pozuna ise hiç beklemediği yorumlar geldi. Kimi Çıra'nın Selin Ciğerci'yi kıskandırmak istediğini söylerken kimi ise "Bu ne hız!" yorumlarında bulundu.

Gökhan Çıra'ya "Amaç Selin'i kıskandırmak mı?","Hızlı çıktın" yorumları da geldi.

Sedef Bekiroğlu'nu görenler genç fenomeni Selin Ciğerci'ye benzetti.

