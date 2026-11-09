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Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti, esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyor

Murat Divitçioğlu, İstanbul'dan ayrılarak Çanakkale'ye yerleşti. Ailesiyle doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanını ise üniversite yıllarından gelen hayalini gerçekleştirerek arkadaşının sandviç işletmesinde geçiriyor.

Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk etti, esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyor
Nebahat Kübra Akalın

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı "Gökhan Çetin" karakteriyle tanınan Murat Divitçioğlu İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleşti.

Oyuncu Murat Divitçioğlu çekimlerden kalan zamanında arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde çalışıyor.

Murat Divitçioğlu İstanbul u terk etti, esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyor 1

Murat Divitçioğlu, ailesi ile Çanakkale'de huzur içinde yaşadığını söyleyerek, "Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale de yaşadım, bölgeyi de biliyordum" dedi.
Murat Divitçioğlu İstanbul u terk etti, esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyor 2

DOĞA İLE İÇ İÇE YAŞIYORLAR

Oyunculuktan kalan vaktinde doğa ile iç içe yaşayan oyuncu Divitçioğlu, "İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için" dedi.

Murat Divitçioğlu İstanbul u terk etti, esnaf oldu! Müşteriler onun için geliyor 3

Arkadaşı ile çalışmanın sevincini yaşayan işletmeci Barlas Balcı ise oyuncu arkadaşı sayesinde daha çok müşterinin de geldiğini belirtti ve "Dışarıdan Murat ağabeyi görmek için sırf yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde, reklam filmlerinde oynadığı için onu görüp, burada bir şeyler yiyip, onunla biraz fotoğraf çekilip muhabbet etmek için çok fazla gelen var" dedi.

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