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Gökhan Gönül bombası! Samsunspor transfer teklifi yaptı! Transfer artık an meselesi...

06.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e yükselmek için oldukça iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ve buna yönelik transferler yapan Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor.

Gökhan Gönül bombası! Samsunspor transfer teklifi yaptı! Transfer artık an meselesi...

Samsunspor'da transfer harekatı devam ediyor... Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen ve Süper Lig 'e yükselme yolunda flaş transferlere imza atan Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak üzere. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor 'da oynayan 37 yaşındaki Gökhan Gönül ile görüşmelerini sürdürüyor.

Görüşmelerin kısa bir süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Samsunspor; şu ana dek Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli transferlere imza attı.


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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Gökhan Gönül
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