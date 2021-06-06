Gökhan Gönül'e Adana Demirspor'dan teklif

Fenerbahçe'ye geçen sezon Beşiktaş'tan transfer olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül ikilisinin Kadıköy'deki ikinci macerası kısa sürdü.

Gökhan Gönül'e artı 1 yıllık opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Futbolu bırakma düşüncesinde olan Gökhan'a başta Adana Demirspor olmak üzere birçok kulüpten teklif var.

Fenerbahçe yönetiminin Caner Erkin'le de yolları ayırma niyetinde olduğu, yeni gelecek hocanın çok ısrar etmesi halinde Caner'in zayıf da olsa kalma ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Sözleşmesi devam eden tecrübeli sol bekin de yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.

(AKŞAM)

