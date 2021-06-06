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Gökhan Gönül'e Adana Demirspor'dan teklif

06.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'e opsiyonun kullanılmayacağı bildirildi. Yönetim, Caner'le de yolları ayırmayı planlıyor. Yeni teknik direktör ısrar etmezse o da gönderilecekler arasında. Gökhan'a başta Adana Demirspor olmak üzere birçok kulüpten teklif var.

Gökhan Gönül'e Adana Demirspor'dan teklif

Fenerbahçe'ye geçen sezon Beşiktaş'tan transfer olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül ikilisinin Kadıköy'deki ikinci macerası kısa sürdü.

Gökhan Gönül'e artı 1 yıllık opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Futbolu bırakma düşüncesinde olan Gökhan'a başta Adana Demirspor olmak üzere birçok kulüpten teklif var.

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Fenerbahçe yönetiminin Caner Erkin'le de yolları ayırma niyetinde olduğu, yeni gelecek hocanın çok ısrar etmesi halinde Caner'in zayıf da olsa kalma ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Sözleşmesi devam eden tecrübeli sol bekin de yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin Gökhan Gönül
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
geçen yıl alınmaları hataydı zaten boşa para verildi
Hala diyoki zayıf da olsa canerin kalma ihtimali var diyo bu canerden ne anlıyorsunuz arkadaş gönderin gitsin yerine daha hızlı dinamik çalım atabilen adam geçebilen genç futbolcu gelsin tekrar soruyorum.... ne anlıyorsunuz kardeşim bu canerden ?????
artık bu futbolcular bitmiş durumda ayakta duramayır koşamıyor saldırın bakalım çıktığınız yere geri dönersiniz.fb görmedinizmi caner, serdar, mesut, hakan,gökhan ozan sadık hepsi tel tel dökülüyorlar.

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