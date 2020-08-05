Gökhan Gönül-Fenerbahçe anlaşması tamamlandı! İşte detaylar...

Beşiktaş Yönetimi’yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı. 35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe’ye olumlu yanıt verdi. Yıldız ismin, 4 yıl sonra Sarı-Lacivertli takıma dönüyor.

Haber Global'in son dakika haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyla kesin olarak anlaşmaya vardı.Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.