Gökhan Gönül-Fenerbahçe anlaşması tamamlandı! İşte detaylar...

Beşiktaş Yönetimi’yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı. 35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe’ye olumlu yanıt verdi. Yıldız ismin, 4 yıl sonra Sarı-Lacivertli takıma dönüyor.
Haber Global'in son dakika haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyla kesin olarak anlaşmaya vardı.Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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