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Gökhan Gönül: Galatasaray formalarından birini hakem Bülent Yıldırım'a verin

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.05.2019 07:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Galatasaray maçının ardından stattan çıkarken karma alanda imzalanmak için bekleyen Galatasaray formalarını gösterip "Şunlardan birini hakeme (Bülent Yıldırım) verin" dedi.

Gökhan Gönül: Galatasaray formalarından birini hakem Bülent Yıldırım'a verin

Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalarken siyah-beyazlı takımda hakem Bülent Yıldırım'a büyük tepki vardı.

Aslan'ın attığı ilk golde taç itirazı yapan Beşiktaşlı futbolculardan Gökhan Gönül, hakeme itirazdan dolayı sarı kart görürken tepkisini maç sonunda da sürdürdü.

Beyaz TV'de yer alan görüntülerde Gökhan Gönül'ün stattan çıkarken karma alanda imzalanmayı bekleyen Galatasaray formalarını gördü ve onları kast ederek "Şunlardan birini hakeme verin" ifadelerini kullandı.

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