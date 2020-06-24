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Gökhan Gönül hakkında Fenerbahçe açıklaması geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.06.2020 19:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Gökhan Gönül hakkında Fenerbahçe açıklaması geldi!

Yeni sezona yepyeni bir kadro kurma amacıyla transfer harekatını yürüten Fenerbahçe'nin iki eski bekini almak istediği belirtiliyor. Sarı Lacivertliler'in Caner Erkin konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Gökhan Gönül transferiyle ilgili oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. Fanatik'te yer alan habere göre Ahmet Bulut şu sözleri kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Ahmet Bulut,"Gökhan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı doğru değil. Şu anda yurt dışındayım. İstanbul'a döndüğümde yönetici Emre Kocadağ'la Gökhan'ın Beşiktaş'taki durumu için görüşeceğim." dedi.

35 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş'la olan kontratı Temmuz ayı sonunda bitiyor ve şu an istediği takımla görüşebilir, hatta imza atabilir. Bu sezon toplam 26 maça çıkan Gökhan Gönül, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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