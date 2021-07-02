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Gökhan Gönül, Karagümlük ile anlaşmak üzere!

02.07.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sözleşme opsiyonunu kullanmayan Gökhan Gönül, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'le anlaşmak üzere.

Gökhan Gönül, Karagümlük ile anlaşmak üzere!

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’e resmi transfer teklifi yaptı. Gönül, bu transfere sıcak bakıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe’yle geçen sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadı. Gönül de bugün düzenlenen antrenmana katılmadı.

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Sarı lacivertlilere yeni hoca geldikten sonra 36 yaşındaki oyuncu ile başkan Ali Koç görüşme gerçekleştirecek. Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe ile yollarının ayrılması halinde önünde iki seçenek bulunuyor. Tecrübeli sağ bek kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Süper Lig’de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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