Gökhan Gönül milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu!ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.
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