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Gökhan Gönül milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Gökhan Gönül milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu!ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

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