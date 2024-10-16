Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Takımı'na Norveç'te sert darbe! 5-1'lik Mağlubiyetle 4. sırada tamamladılar

Teknik Direktör Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Norveç'e 5-1 yenildi.
Norveç'in gollerini 20. dakikada penaltıdan Arnstad, 33. dakikada Nordas, 53. ve 68. dakikalarda Schjelderup ve 60. dakikada Egeli kaydetti.
Milli Takım'ın tek golü 90+2'de Ali Akman'dan geldi.
Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlılar, grubu 13 puanla 4. sırada tamamlarken 5. mağlubiyetini yaşadı.
Norveç U21 ise 19 puanla grupta 2. olarak play-offlara katılmaya hak kazandı.
İtalya U21 ise grubu 22 puanla lider tamamladı.