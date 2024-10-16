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  4. Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Takımı'na Norveç'te sert darbe! 5-1'lik Mağlubiyetle 4. sırada tamamladılar

Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Takımı'na Norveç'te sert darbe! 5-1'lik Mağlubiyetle 4. sırada tamamladılar

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 07:18
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UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takım, Norveç U21 ile karşı karşıya geldi. Gökhan Gönül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Takım, mücadeleyi 5-1 kaybetti.

Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Takımı'na Norveç'te sert darbe! 5-1'lik Mağlubiyetle 4. sırada tamamladılar

Teknik Direktör Gökhan Gönül'ün çalıştırdığı Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Norveç'e 5-1 yenildi.

TEK GOL ALİ AKMAN'DAN GELDİ

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Norveç'in gollerini 20. dakikada penaltıdan Arnstad, 33. dakikada Nordas, 53. ve 68. dakikalarda Schjelderup ve 60. dakikada Egeli kaydetti.

Milli Takım'ın tek golü 90+2'de Ali Akman'dan geldi.

4.SIRADA TAMAMLADIK

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Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlılar, grubu 13 puanla 4. sırada tamamlarken 5. mağlubiyetini yaşadı.

Norveç U21 ise 19 puanla grupta 2. olarak play-offlara katılmaya hak kazandı.

İtalya U21 ise grubu 22 puanla lider tamamladı.

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Gökhan Gönül milli takım
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