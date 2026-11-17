Galatasaray'ın kadrosunda yer alan ve 2025/26 sezonunda Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilya basınından Globo'da yer alan haberlere göre, oyuncunun geleceği ve sakatlık süreci netlik kazandı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Yaklaşık 3 aydır kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Kolombiyalı stoperin sözleşmesinde yer alan 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunun Vasco da Gama tarafından kullanılmayacağı açıklandı. Brezilya kulübü, bu kararını Galatasaray yönetimine resmen bildirdi.

TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİDECEK

Galatasaray'ın, Cuesta'nın sakatlık sürecini hızlandırmak ve doğru tedaviyi uygulamak adına oyuncunun sarı-kırmızılı kulübün önereceği bir doktor tarafından kontrol edilmesini talep ettiği belirtildi. Vasco da Gama'nın, oyuncunun sözleşmesinin erken feshi ve tedavi süreci için bu teklife olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Cuesta'nın bu kapsamda Almanya'ya giderek tedavisine başlayacağı öğrenildi.

NİSAN AYINDA SAHALARA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan 27 yaşındaki futbolcunun nisan ayında tam olarak iyileşerek formasına kavuşması bekleniyor. Böylece Carlos Cuesta, yaklaşık 1.5 yıllık Brezilya macerasının ardından Galatasaray kadrosuna geri dönmüş olacak.