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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yapılacak teklif belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.05.2020 18:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü bir yandan koronavirüs vakalarıyla uğraşırken diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor. Siyah beyazlılarda 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi koronavirüse yakalandı. Ki bunların arasında resmen açıklanan başkan Ahmet Nur Çebi ve bir de adı açıklanmayan bir yönetici bulunuyor.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yapılacak teklif belli oldu

Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri "Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz" diye demeçler verdi.

TEKLİF 1 MİLYONUN ALTINDA

Evet, iki oyuncu da öncelikle Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncuya da mevcut maaşları üzerinden yeni mukavele önerecek durumda değil. Genel olarak tüm futbolculardan bir indirim talebinde bulunacak olan yönetim, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 500 bin Euro'yu aşmayacak bir teklifte bulunacak. İki oyuncu da Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon Euro ücret ve puan başı 4'er bin Euro alıyor. Siyah beyazlı yönetim, yeni transferlerde de 800 bin Euro tavan fiyat belirleyecek.

ALİ KOÇ SİNYALİ VERDİ

İki oyuncu bu teklifi kabul ederse, yola devam edilecek. Aksi halde teşekkür edilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir divan kurulu üyesinin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" talebine "Anlaşıldı" yanıtı vermişti.

NEZAKET GÖRÜŞMESİ Mİ?

Oyuncuların menajerinin demeçleri de iyice incelendiğinde aslında Beşiktaş ile yapılacak görüşme ağırlıklı olarak bir nezaket görüşmesi niteliği taşıyor. Yani Gönül ve Erkin'in gelecek sezon Beşiktaş ile devam etme olasılığı çok düşük görünüyor. Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen iki oyuncu, bir şampiyonluk yaşadı.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Oynadığı Maç: 134
Attığı Gol: 7
Yaptığı Asist: 13

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Oynadığı Maç: 117
Attığı Gol: 5
Yaptığı Asist: 28
(Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlar 1.7 milyon euro ve puan başı 4 bin euro para alıyor. Tabii bunlardan çok daha fazlasını alanlar da var ama dikkat çekmek istediğim şey şu. Hani gidip maaşlarını dökerek futbolla alakalı harcamalar yapıyorsunuz ya. Veya futbol kulüplerine sponsor olan şirketler bizlerden toplanan vergileri bunlara verip, devletten vergiden düşlüyor ya. İşte o paraları böyle cahil cühela kişiler ve karıları yiyip sizin kemiğinize küfür ediyor. Bu fener, galata, beşik veya diğer tüm takımlar için geçerli.
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