Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yapılacak teklif belli oldu

Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri "Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz" diye demeçler verdi.
Evet, iki oyuncu da öncelikle Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncuya da mevcut maaşları üzerinden yeni mukavele önerecek durumda değil. Genel olarak tüm futbolculardan bir indirim talebinde bulunacak olan yönetim, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 500 bin Euro'yu aşmayacak bir teklifte bulunacak. İki oyuncu da Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon Euro ücret ve puan başı 4'er bin Euro alıyor. Siyah beyazlı yönetim, yeni transferlerde de 800 bin Euro tavan fiyat belirleyecek.
İki oyuncu bu teklifi kabul ederse, yola devam edilecek. Aksi halde teşekkür edilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir divan kurulu üyesinin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" talebine "Anlaşıldı" yanıtı vermişti.
Oyuncuların menajerinin demeçleri de iyice incelendiğinde aslında Beşiktaş ile yapılacak görüşme ağırlıklı olarak bir nezaket görüşmesi niteliği taşıyor. Yani Gönül ve Erkin'in gelecek sezon Beşiktaş ile devam etme olasılığı çok düşük görünüyor. Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen iki oyuncu, bir şampiyonluk yaşadı.
Oynadığı Maç: 134
Attığı Gol: 7
Yaptığı Asist: 13
Oynadığı Maç: 117
Attığı Gol: 5
Yaptığı Asist: 28
(Ajansspor)
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