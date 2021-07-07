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Gökhan İnler: Herkes iyi ve motive durumda

07.07.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yoğun bir kamp dönemine girdiklerini dile getiren Gökhan İnler, "Herkes gayet iyi ve motive bir durumda. Süper Lig farklı bir hava. İnşallah güzel bir sezon geçiririz bu sene" ifadelerini kullandı.

Gökhan İnler: Herkes iyi ve motive durumda

Gökhan İnler, Adana Demirspor'a geldiği ilk gün takımı Süper Lig'e çıkarmak istediğini söylediğini belirterek, "Buradaki hedefim Süper Lig'di. 26 sene sonra Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Bizim takımda çok inişler çıkışlar oldu ama son 10-11 hafta Samet hocanın geldiği günden beri sağlam bir takım olduk. Ben de kendimi daha iyi hissettim ve bu takımı Süper Lig'e çıkardım" diye konuştu.

"BELHANDA ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

Tecrübeli futbolcu, takıma yeni katılan Belhanda ile ilgili olarak ise "Belhanda çok kaliteli bir oyuncu, sık sık ona arşı oynamıştım, tanıyorum kendisini. Bize çok faydalı olacak. Takıma gelmesi yönünde birçok isim duyuluyor, inşallah güçlü ve iyi oyuncular gelir ve bu sene güzel bir Adana Demirspor izletiriz" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZE DAHA FAZLA ŞANS DOĞACAK"

Tecrübeli futbolcu, TFF'nin; Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kararı ile ilgili olarak, şunları ifade etti:

"Federasyonun aldığı karara saygı duymamız lazım. Bizim gençlerimize daha fazla şans doğacak. Sonuçta bu ülkenin bizim çocuklarımıza çok ihtiyacı var. Gençlerimize destek olmamız lazım. İnşallah hayırlısı olur."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor
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