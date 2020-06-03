Gökhan Karadeniz: Galatasaray'ın beni takip ettiğini öğrendim

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Gökhan Karadeniz, "Hatayspor ile kalan 6 maçı da kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu sezon Hatay şehrine bir söz verdik. Bu sözümüzü tutmak ve ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz. Ülkemizde koronavirüsle ilgili çok iyi tedbirler alınıyor. Sağlık çalışanlarımıza sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Maçlar devam ettikten 2 hafta sonra eski kondisyonumuza ulaşacağımız düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMDEKİ TAKIM GALATASARAY"

Galatasaray iddialarıyla ilgili olarak ise Karadeniz, "Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Galatasaray da beni istemişti. Fakat o dönem Trabzonspor'a transfer oldum. Trabzonspor'a çok karışık bir dönemde gittim ve şansız bir süreç geçirdim. Hatayspor ile 1 yıl daha sözleşmem var. Şu anda tek amacım Hatayspor'u Süper Lig taşımak, sonrasında Süper Lig'de Hatayspor formasını giymek. Hangi oyuncu istemez ki büyük takımlarda oynamak, Fatih Terim gibi büyük bir hoca ile çalışmak? Süreci hep birlikte göreceğiz.

Hayalimdeki takım Galatasaray. Galatasaray benim çocukluk aşkım ve kendimi ait hissettiğim bir camia. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile maçımız vardı, o dönem takip edildiğimi öğrendim, bu sezon öncesi de bir ilgi oldu." açıklamasında bulundu.