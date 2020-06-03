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Gökhan Karadeniz: Galatasaray'ın beni takip ettiğini öğrendim

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2020 08:01 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un 30 yaşındaki orta sahası Gökhan Karadeniz'in, Cimbom'un transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray iddiasıyla ilgili olarak Karadeniz, "Hayalimdeki takım Galatasaray. Galatasaray benim çocukluk aşkım ve kendimi ait hissettiğim bir camia. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile maçımız vardı, o dönem takip edildiğimi öğrendim, bu sezon öncesi de bir ilgi oldu" dedi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Gökhan Karadeniz, "Hatayspor ile kalan 6 maçı da kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu sezon Hatay şehrine bir söz verdik. Bu sözümüzü tutmak ve ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz. Ülkemizde koronavirüsle ilgili çok iyi tedbirler alınıyor. Sağlık çalışanlarımıza sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Maçlar devam ettikten 2 hafta sonra eski kondisyonumuza ulaşacağımız düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMDEKİ TAKIM GALATASARAY"

Galatasaray iddialarıyla ilgili olarak ise Karadeniz, "Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Galatasaray da beni istemişti. Fakat o dönem Trabzonspor'a transfer oldum. Trabzonspor'a çok karışık bir dönemde gittim ve şansız bir süreç geçirdim. Hatayspor ile 1 yıl daha sözleşmem var. Şu anda tek amacım Hatayspor'u Süper Lig taşımak, sonrasında Süper Lig'de Hatayspor formasını giymek. Hangi oyuncu istemez ki büyük takımlarda oynamak, Fatih Terim gibi büyük bir hoca ile çalışmak? Süreci hep birlikte göreceğiz.

Hayalimdeki takım Galatasaray. Galatasaray benim çocukluk aşkım ve kendimi ait hissettiğim bir camia. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile maçımız vardı, o dönem takip edildiğimi öğrendim, bu sezon öncesi de bir ilgi oldu." açıklamasında bulundu.

"SÜPER LİG HASRETİYLE YANIP, TUTUŞUYORUM"

Süper Lig'de başarılı olacağını savunan 30 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig hasretiyle yanıp tutuşan bir futbolcuyum. Futbolu çok seviyorum. Kendime çok inanıyor ve güveniyorum. Bazı şeyleri başarabileceğimi tüm Türkiye'ye göstereceğim. Hatayspor'da 3 teknik direktörle çalıştım. Sezona İlhan Palut ile başladık, İlhan Hoca bizi belli bir seviye getirdi, kendisine çok teşekkür ederim. İlhan Palut'tan sonra Bayram Toysal geldi, Bayram Hoca takımı lider aldı ve lider bıraktı. Bayram Toysal'ın bu takımda emekleri çok fazla konuşulmasa da çok fazla. Bayram Toysal'ın ardından Mehmet Altıparmak geldi. Mehmet Hoca'nın bende yeri çok ayrıdır. Mehmet Hoca bu ligin en tecrübeli hocası. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum ve ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

GÖKHAN KARADENİZ KİMDİR?

2 Mayıs 1990 yılında Bursa'da dünyaya gelen Gökhan Karadeniz, futbola 2001 yılında Karacabeyspor'da başladı. Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.

2013-2014 sezonunda Altınordu'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Gökhan, 26 golle Türkiye liglerinin en golcü ismi olmuştu. Trabzonspor, Gökhan'ı transfer etmek için Altınordu'ya 900 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Ödenen bonservis, 2. Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu.

Piyasa değeri 400 bin Euro olan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 kez A2 Milli Takım forması giydi.

(AJANSSPOR)


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