Gökhan Karagöl, Sivasspor başkanlığına aday oldu

Sivasspor’da gözler 28 Haziran’da yapılacak kongreye çevrildi. Mevcut başkan Bahattin Eken’in aday olmayacağını açıklaması üzerine eski yöneticilerden iş insanı Gökhan Karagöl, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Karagöl, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir inanç, sorumluluk ve heyecanla, 28 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Sivasspor Kulübü başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Bu sezon, bizim için vefa sezonu olacaktır. Şehir olarak, camia olarak, dünyanın dört bir yanındaki Sivaslılar olarak birlikte ve beraber olma vaktidir. Çünkü Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin alın teri, umudu ve onurudur. Sivasspor’un yalnızca bir başkan ile yönetim kuruluna değil, her Sivaslının yüreğine ve sevgisine ihtiyacı vardır. Sivasspor’umuzu, hak ettiği ve en çok yakıştığı yer olan Süper Lig’e en kısa sürede yeniden taşımak; yalnızca bizlerin değil, tüm Sivas’ın ortak hedefidir. Bu uğurda, şehrimizle omuz omuza, el ele vererek takımımızı mücadele gücü yüksek ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturacağız. Bu mücadele sadece yönetimin değil, 7’den 70’e her Sivaslının mücadelesi olacaktır. Bu sezon en büyük transferimiz birbirimize olan inancımızdır. Sivasspor’umuzun kuruluşunun 58. yıl dönümünde şimdi yeniden bir olma, birlik olma, beraber olma zamanı. Çünkü birlikteysek güçlüyüz ve bu güç, Yiğidoların geleceğini yeniden yazacaktır. Yiğit düştüğü yerden kalkacaktır. Daha güçlü, daha kararlı ve daha inançlı olarak."