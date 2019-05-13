Gökhan Özoğuz'dan Grup Yorum çıkışı!

Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medyada yine gelen yorumlara isyan etti. Özoğuz "Milletçe iyice delirdik" dedi.

Özoğuz, Grup Yorum dinlediği gerekçesiyle kendisine, "Terörist" diyenlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özoğuz açıklamasında ""DHKP-C'lileri şirin gösteriyorsun diyen mi istersin, terörist diyen mi. Arkadaş her şeyimiz terör olmuş, bu ne!" diyerek isyan etti.

Gökhan Özoğuz gelen eleştirilere "Bu adamlar hâlâ konserler veriyorlar. Spotify'da albümleri çalıyor. Sevdiğim bir şarkısını paylaştım, konu yine teröre geldi" diyen Özoğuz, "Milletce iyice delirdik" ifadesini kullandı.

