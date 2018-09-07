Gökhan Özoğuz'dan 'şarbon' tepkisi: İmdat ya

Şarbon vakalarının yarattığı endişe devam ederken, bir tepki de müzisyen Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz, "İmdat ya. Arkadaş yok mu bu ülkenin kendi iradesi? Zehirleniyoruz. Günah!" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

"Ya arkadaş, burası tarım cenneti, hayvancılık konusunda en önemli ülkelerden biri iken, biz neden her şeyi dışarıdan alıp kendi tarım alanında uzman çalışan vatandaşlarımızı işsiz bırakıp, bir de ‘şarbon’ oluyoruz. İmdat ya. Arkadaş yok mu bu ülkenin kendi iradesi? Zehirleniyoruz. Günah!"

YA ARKADAŞ BURASI TARIM CENNETİ HAYVANCILIK KONUSUNDA EN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BİRİ İKEN BİZ NEDEN HERŞEYİ DIŞARIDAN ALIP KENDİ TARIM ALANINDA UZMAN ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZI İŞSİZ BIRAKIP BİR DE"ŞARBON"OLUYORUZ. İMDAT YA

ARKADAŞ YOK MU BU ÜLKENİN KENDİ İRADESİ? ZEHİRLENİYORUZ. GÜNAH! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 6 Eylül 2018

Ben bir TC. vatandaşı olarak ülkemi söze gelmez şekilde seviyorum. Bölünmesini istemiyorum

Batmasını istemiyorum

Zehirlenmesini istemiyorum

Hastalanmasını sitemiyorum

Farklı din dil ırk siyasi görüş kartelasının kucaklaşmasını arzu edip

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE ARZULUYORUM???????? — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 6 Eylül 2018



