MAGAZİN

Gökhan Özoğuz'dan 'şarbon' tepkisi: İmdat ya

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Müzisyen Gökhan Özoğuz, Türkiye genelinde yaşanan şarbon salgınına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz'dan 'şarbon' tepkisi: İmdat ya

Şarbon vakalarının yarattığı endişe devam ederken, bir tepki de müzisyen Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz, "İmdat ya. Arkadaş yok mu bu ülkenin kendi iradesi? Zehirleniyoruz. Günah!" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

"Ya arkadaş, burası tarım cenneti, hayvancılık konusunda en önemli ülkelerden biri iken, biz neden her şeyi dışarıdan alıp kendi tarım alanında uzman çalışan vatandaşlarımızı işsiz bırakıp, bir de ‘şarbon’ oluyoruz. İmdat ya. Arkadaş yok mu bu ülkenin kendi iradesi? Zehirleniyoruz. Günah!"


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz şarbon twitter

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