Gökhan Özoğuz: Gümbürtüye devam...

‘Her Şey Güzel Olacak’ adlı şarkısıyla ve Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle kendisinden söz ettiren Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz siyasi gündeme dair çıkışlarıyla dikkat çekiyor.

Özoğuz bu konulardaki inandıklarını büyük bir cesaretle söylemeye devam ederken kendisini kıyasıya eleştirenleri de yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyardı.

Özoğuz bir konser sonrası çekilmiş fotoğrafının altına şu satırları yazdı: “Konserden sonra yola çıkarız hep bir sonraki durağa. Biz gerçeksiz kötü sözleri duymayız. Karayı söyleyen kendini der kendi dinler! Oysa ki kaf dağının arkasından tatlı bir fısıltı geldiği anda koşanlar! Kendinden ayırmayanlar bizimdir! Gümbürtüye devam dostlar…”

