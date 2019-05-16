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Gökhan Özoğuz: Gümbürtüye devam...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle ve siyasi gündeme dair yaptığı yorumlarla şu sıralar gündeme gelen Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.

Gökhan Özoğuz: Gümbürtüye devam...

‘Her Şey Güzel Olacak’ adlı şarkısıyla ve Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle kendisinden söz ettiren Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz siyasi gündeme dair çıkışlarıyla dikkat çekiyor.

Özoğuz bu konulardaki inandıklarını büyük bir cesaretle söylemeye devam ederken kendisini kıyasıya eleştirenleri de yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyardı.

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Özoğuz bir konser sonrası çekilmiş fotoğrafının altına şu satırları yazdı: “Konserden sonra yola çıkarız hep bir sonraki durağa. Biz gerçeksiz kötü sözleri duymayız. Karayı söyleyen kendini der kendi dinler! Oysa ki kaf dağının arkasından tatlı bir fısıltı geldiği anda koşanlar! Kendinden ayırmayanlar bizimdir! Gümbürtüye devam dostlar…”

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