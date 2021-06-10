Gökhan Özoğuz'un müsilaj yorumu tartışma yarattı!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Marmara'yı saran müsilaj kabusu hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"NOLDU DA BİRDEN ÇIKTI, İLACI KANAL İSTANBUL DENMEYE BAŞLADI?"

Özoğuz, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı?" ifadelerini kullandı.

Hayatımızda ilk defa #Denizsalyası diye birşey duyduk.

Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da #Kanalİstanbul bunun ilacı denmeye başlandı?

Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıo filimiyle aynı gibi birşey mi yine?

Yalanınız batsın — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) June 9, 2021

İstanbul'daki gemi kazasının da Kanal İstanbul projesi için gerçekleştiğini öne süren Özoğuz, "Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine?" dedi.

Özoğuz'un paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.

