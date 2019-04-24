Gökhan Özoğuz ve Alişan'den tecavüz tepkisi!

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken bu iğrenç olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Yaşanan bu iğrenç olaya anında tepki gösteren iki ünlü isim vardı. Biri son dönemlerde seçimlerle ilgili yorumlarla gündem olan Gökhan Özoğuz diğeri ise Alişan idi.

Özoğuz açıklamasında "Allah aşkına bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin. Veya halka verilsin" dedi.

Alişan ise şunları yazdı: "Bir sübyana tecavüz eden yaratıklar... Allah sizin belanızı versin. Allah sizi helak etsin. Bunları cehenneme bile almazlar. Sizin gibiler idam edilmeli."



