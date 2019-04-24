MAGAZİN

Gökhan Özoğuz ve Alişan'den tecavüz tepkisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşanan bu iğrenç olaya ünlü isimler de tepki gösterdi...

Gökhan Özoğuz ve Alişan'den tecavüz tepkisi!

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken bu iğrenç olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Yaşanan bu iğrenç olaya anında tepki gösteren iki ünlü isim vardı. Biri son dönemlerde seçimlerle ilgili yorumlarla gündem olan Gökhan Özoğuz diğeri ise Alişan idi.

Özoğuz açıklamasında "Allah aşkına bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin. Veya halka verilsin" dedi.

1

Alişan ise şunları yazdı: "Bir sübyana tecavüz eden yaratıklar... Allah sizin belanızı versin. Allah sizi helak etsin. Bunları cehenneme bile almazlar. Sizin gibiler idam edilmeli."

Capture


PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
Cesur pozlarıyla konuşuluyordu! İşte yeni işiCesur pozlarıyla konuşuluyordu! İşte yeni işi
Ünlü sunucu atla geldi, eteğini öptüÜnlü sunucu atla geldi, eteğini öptü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece tecavüz alişan Gökhan Özoğuz

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Guiza ortaya çıktı! Yıllar sonra itiraf etti

Guiza ortaya çıktı! Yıllar sonra itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler ve Gelinler'de yangın! Ezgi Sertel'in zor anları

Yangın paniği! Ezgi Sertel böyle kaçtı

Yasmin Erbil sunucu oluyor!

Cesur pozlarıyla konuşuluyordu! İşte yeni işi

İpek Tanrıyar’ın kına gecesi olay oldu! Eteğini öptü

Ünlü sunucu atla geldi, eteğini öptü

Nihat Doğan: Erdoğan’ı çok seviyorum ama...

Olay sözler: Erdoğan’ı çok seviyorum ama...

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Şeyma Subaşı, Miami'den sonra Ibıza tatilinde!

Şeyma Subaşı, Miami'den sonra soluğu orada aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.