SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2020 23:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Btc Turk Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre ve Bifouma'yı transfer etmek istediği belirtildi. Sergen Yalçın'ın iki eski öğrencisi için devrede olduğu iddia edildi.

Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Btc Turk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma ve Gökhan Töre hakkında resmi açıklama geldi.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kaleci Ufuk Ceylan ile yollarını ayırdıklarını söyleyerek, "Ufuk Ceylan devre arasında Göztepe'ye gitmek istemişti. O dönem Ufuk'un transferine izin vermemiştik, kırgınlığı vardı. Ufuk'a müsaade ettik ve yollarımız ayrıldı." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bifouma ve Gökhan Töre ile alakalı bir şey yok. İki futbolcu ile ilgili Beşiktaş haberlerini basından takip ettim. Transferi sezon bitince oturur, konuşuruz. Gökhan Töre'nin sözleşmesinde opsiyon var. Sergen Yalçın çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Sergen Yalçın çok zor bir dönemde göreve geldi ama başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Çebi'nin son testi belli olduÇebi'nin son testi belli oldu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

30 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Yeni vakalar çıktı

30 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Yeni vakalar çıktı

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

Emre Belözoğlu'ndan yalanlama!

Emre Belözoğlu'ndan yalanlama!

Futbol dünyası şokta! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Futbol dünyası şokta! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Sivas, G.Saray'ı şikayet edecek...

Sivas, G.Saray'ı şikayet edecek...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Gökhan Töre Beşiktaş'a mı dönüyor?

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş'tan açıklama: Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır

'Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif

Çebi'nin son testi belli oldu

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor

Sergen Yalçın istedi, geri dönüyor!

Bursaspor'dan kovulan genç futbolcu Beşiktaş'a transfer oluyor

Bursaspor kovdu, Beşiktaş davet etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.