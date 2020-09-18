Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! İşte detaylar...

Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun lisansı çıkartıldı ve TFF'ye resmen bildirildi.
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan ilk sene 4.5 milyon TL garanti maaş ve 100 bin TL maç başı ücret alacak. Yıldız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Gökhan Töre'nin 30 maçta forma giymesi durumunda opsiyon devreye girecek ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan ikinci sene ise 6 milyon TL garanti ücret kazanacak. Gökhan Töre ayrıca bu dönem için 125 bin TL maç başı ücret alacak.
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