SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! İşte detaylar...

Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 18:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran Gökhan Töre'yle resmi sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! İşte detaylar...

Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun lisansı çıkartıldı ve TFF'ye resmen bildirildi.

Adsız

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Gökhan Töre, Beşiktaş'tan ilk sene 4.5 milyon TL garanti maaş ve 100 bin TL maç başı ücret alacak. Yıldız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

30 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞME UZAYACAK

Gökhan Töre'nin 30 maçta forma giymesi durumunda opsiyon devreye girecek ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

İKİNCİ SENE 6 MİLYON TL

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'tan ikinci sene ise 6 milyon TL garanti ücret kazanacak. Gökhan Töre ayrıca bu dönem için 125 bin TL maç başı ücret alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
Yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
G.Saray maçı öncesi İrfan Can gerçeği
G.Saray maçı öncesi İrfan Can gerçeği
Fenerbahçe'den KAP'a bildirim
Fenerbahçe'den KAP'a bildirim
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
''İki takımdan da bir halt olmaz''
''İki takımdan da bir halt olmaz''
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! İşte detaylar...
Gökhan Töre'nin transferi resmen açıklandı!
Beşiktaş’ta hedef 3 puan
Beşiktaş’ta hedef 3 puan
Ahmet Nur Çebi: Şartlarımız belli, oynayıp kazanırsın
İşte Çebi ve Gökhan Töre görüşmesi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Gökhan Töre, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı
Gökhan Töre Beşiktaş'ta
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Danny Welbeck'in peşinde
Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.