SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Gökhan Zan’ın çağrısına Zenit'ten destek

Gökhan Zan’ın çağrısına Zenit'ten destek

09.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketleri 11 ilimizde büyük yıkım ve 46 bin 104 can kaybına neden olurken, ilk günden itibaren afet bölgesine destek çağrısı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'ın çabalarına Rusya Premier Lig lideri Zenit kayıtsız kalmadı.

Gökhan Zan’ın çağrısına Zenit'ten destek

Depremzedelere bir yardım eli de Rusya'nın ünlü kulübü Zenit'ten geldi. Antakya'da deprem bölgesine giden Zenit'in Türkiye ekibi, Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'a futbol topu, kış şartlarına uygun mont, bere ve eldivenleri depremzede çocuklara dağıtılmak üzere teslim etti. Zenit ekibi, Zan'a yardımların ulaştırılmasına katkı sağladığı için teşekkür ederek Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Gökhan Zan da, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü güzel ile takipleşmeye başladı! Taraftarın dikkatinden kaçmadıÜnlü güzel ile takipleşmeye başladı! Taraftarın dikkatinden kaçmadı
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?
G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'
Anahtar Kelimeler:
gökhan zan 10 de da,

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Galatasaray ihya olacak! Arabistan Prensi mest oldu, talimatı verdi

Icardi bombası patladı! G.Saray'dan ayrılıyor, hem de takasla...

Icardi bombası patladı! G.Saray'dan ayrılıyor, hem de takasla...

Jesus'un o kararı taraftarı ikiye böldü! Sevilla karşısında ilk 11'de başlıyor

Jesus'un o kararı taraftarı ikiye böldü! Sevilla karşısında ilk 11'de başlıyor

Gol yemem için bir çanta dolar teklif etti

Gol yemem için bir çanta dolar teklif etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.