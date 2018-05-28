Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Hatayspor sürpriz bir transfere imza attı. Hatayspor sportif direktörlük görevi için bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Zan'la anlaşma sağladı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in göreve başlamasının ardından; Sarı kırmızılıların U19 takımında yardımcı antrenör olarak çalışan Gökhan Zan, Hatay ekibinin bu sezon yapacağı transferlerde etkin bir pozisyon üstlenecek.

Hataysporlu yetkililerin, bu hafta Gökhan Zan'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. (Ajansspor)



