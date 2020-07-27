Gökova Körfezi kıyısında "sosyal mesafeli" çadır kamp

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda, aileleriyle körfezin kıyısında kamp yapıyor.

DURMUŞ GENÇ - Altın renkli kumuyla ünlü plajları turistlerin gözdesi olan Gökova Körfezi, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da izole bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oluyor.

- Doğayla iç içe izole tatil imkanı

Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletme Koordinatörü Atiye Durmaz, AA muhabirine, 30 hektar alana kurulu kampta, karavan ve çadır kamp tutkunlarının ağırlandığını, alanda elektrik, su, tuvalet ve duş konusunda hizmet verdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin öncelikle danışma bölümünden kayıt formu doldurduğuna değinen Durmaz, sonrasında ateşleri ölçülen misafirlerin kamp alanlarına alındığını dile getirdi.

Tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını vurgulayan Durmaz, "Önceki yıllarda 600 olan çadır kapasitemizi, bu yıl 300'e düşürdük. Gelen ziyaretçiler doğayla baş başa izole bir tatil geçiriyor. " dedi.

- "Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik"

İzmir'den gelen Işılalp Yalçın Akcan, 2008'den bu yana çadır kamp alanında ailesiyle tatil yaptığını ifade etti.

Akyaka'da eşsiz bir manzarada kamp yaptıklarını anlatan Akcan, şunları kaydetti:

"Doğasıyla, temizliğiyle çok keyifli bir yer burası. Pandemi döneminde daha da temiz. Deniz ve çadır burada apayrı bir güzellik. Burada çok güzel dostluklar kuruyoruz. Gökova Körfezi'nin hemen kıyısında çam ormanları arasında kurulan bu alan, bizi çok mutlu ediyor. Eşim bana, yurt dışına lüks bir otele gidelim, dese bile istemem. Bu dönemde kendi çadırımızda olmak çok daha keyifli. Tam anlamıyla bir aile ortamı var."