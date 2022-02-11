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Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11.02.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.

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