YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

MUĞLA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi, rüzgar ve uçurtma sörfü tutkunlarını ağırlıyor.

Yerli ve yabancı rüzgar sörfü tutkunları, bölgeye gelmeye başladı.

Alınan önlemlerle turistler, Akçapınar Sahili'nde gün boyu sörf yapmanın keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Akçapınar Sahili'nde sudan çıkmayan sörfçüleri, tatilciler de ilgiyle takip etti.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, AA muhabirine, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.

Alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını aktaran Ceylan, sörfçülerin bölgede keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu
Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Muğla Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
13:06
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Kansere yeni umut Anadolu'dan
Kansere yeni umut Anadolu'dan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.