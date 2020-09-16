Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi, rüzgar ve uçurtma sörfü tutkunlarını ağırlıyor.

Yerli ve yabancı rüzgar sörfü tutkunları, bölgeye gelmeye başladı.

Alınan önlemlerle turistler, Akçapınar Sahili'nde gün boyu sörf yapmanın keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Akçapınar Sahili'nde sudan çıkmayan sörfçüleri, tatilciler de ilgiyle takip etti.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, AA muhabirine, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.

Alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını aktaran Ceylan, sörfçülerin bölgede keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

