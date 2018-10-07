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Göksel Gümüşdağ: Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2018 22:58 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada oyuncuları Eljero Elia'nın golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

Göksel Gümüşdağ: Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golle ilgili olarak, “Serkan Çimen’i Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Göksel Gümüşdağ, "Sahaya iyi yansıyan bir mücadele vardı. İki takım da mücadele etmeye çalıştı fakat bütün güzellik bir kenarda kaldı. Sayın Serkan Çimen'in rezalet kararıyla nizami bir gol verilmedi. Çok enteresan, ofsayttan gelen bir pozisyon değil. Serkan Çimen bayrağı neden kaldırdı? O da bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Ligin zirvesini ilgilendiren çok önemli karşılaşmalar oynandığını vurgulayan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Hem şaşkınım hem de Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum. Ne diyeyim? Üzülüyoruz çünkü nizami bir gol var. Soyunma odasına girdiğimde Elia ağlıyordu. Çünkü hak ettiği bir gol verilmedi, iptal edildi. Özellikle takipçisi olacağız. Federasyonu göreve çağırıyorum. Bu hafta Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili kesilmeler oldu. Bu maçta da 3 dakika kesildi. Hakemlerin de şapkayı önüne indirmesi lazım. VAR 3 dakika kesildiğinde nasıl kararlar verdiklerini hepimiz gördük. Lütfen kimsenin hakkı yenmesin. Bu anlamda Serkan Çimen'in golü iptal etmesini Başakşehir ailesi olarak kınıyoruz. Şaşkınız ve bu rezalet kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."

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göksel gümüşdağ Medipol Başakşehir

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