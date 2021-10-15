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Göksel Gümüşdağ: Sporting maçında kalbimiz Beşiktaş'la

15.10.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli ara sonrası Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Göksel Gümüşdağ: Sporting maçında kalbimiz Beşiktaş'la

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş için iyi temennilerini ileten Gümüşdağ, "Oyuncularımızı da hocamızı da tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ın Sporting maçında da kalbimiz onlarla. Umarım başarıyla ayrılırlar." dedi.

Maçın hakeminin performansını eleştiren başkan, "2 takımın yüksek seviyede oynadığı ve güzel bir performans gösterdiği karşılaşma oldu. Hakemin de silik bir performansı vardı. Maçın geneline baktığınızda, maçın kalitesinin altında bir hakem. Maçın önüne geçti. MHK Başkanı'na güveniyoruz ama yetmiyor. MHK sisteminin yapısının tekrar gözden geçirilmesi için bir mutabakatımız var. Hakemin kaç puan alacağını bilmiyorum, kamuoyu da bilmiyor. Bunların kamuoyu ile paylaşılması lazım. Bunu İngiltere'de yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede buna geçeriz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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