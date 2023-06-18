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Gol düellosunda kazanan İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde 3. oldu! Nicolo Zaniolo...

18.06.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ile İtalya, Hollanda’nın Enschede kentindeki Twente Stadı’nda UEFA Uluslar Ligi 3’üncülük maçında karşı karşıya geldi. Galatasaraylı yıldız Zaniolo'nun da sonradan oyuna girdiği müsabakada İtalya, Hollanda’yı 3-2 mağlup ederek 3’üncü oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, üçüncü oldu. Hollanda'nın Twente bölgesindeki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maçta, organizasyondaki yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya üçüncülük maçına çıktı.

İtalya, karşılaşmanın ilk yarısını 6. dakikada Federico Dimarco ve 20. dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

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Hollanda, 68. dakikada Steven Bergwijn'in golüyle farkı bire indirse de İtalya, 72. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı.

Hollanda, 89. dakikada Georginio Wijnaldum'nın golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca İtalya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu.

ZANIOLO, 63'TE OYUNA GİRDİ

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İtalya’da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, 63’üncü dakikada Giacomo Raspadori’nin yerine oyuna girdi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.


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