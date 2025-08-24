Gol festivaline dönüşen maçta kazanan çıkmadı! Elazığspor Adana 01 FK ile 4-4 berabere kaldı...

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Elazığspor, Adana 01 FK ile karşılaştı. Maç 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Erdi Abdulmecit Sayar, Hakan Dursun
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Muhammet Ömer Çakı, Mikail Koçak, Maksut Taşkıran (Alperen dk. 63), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk
Adana 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Fatih Özkan, Yiğit Demir, Furkan Özyapı (Birhan dk. 71), Okan Derici (Alpay dk. 88), Muammer Denizhan Taşkan, Ömer Önder, Hasan Çelik (Mehmet dk. 60), Ömer Kuşan (Ahmet Ülük dk. 71), Burak Bilgen, Muhammet Beşir (Tuna dk. 88)
Goller: Beykan Şimşek (dk. 40 pen. ve dk. 80), Fuat Bavuk (dk. 57 ve 60) (Elazığspor), Muhammet Beşir (dk. 10 pen.), Furkan Özyapı (dk. 56), Ömer Kuşan (dk. 65), Denizhan Taşkan (dk. 74) (Adana 01 FK)
Sarı kartlar: Mikail, Muammer, Ömer (Elazığspor), Ömer, Taha Cengiz (Adana 01 FK)
