Gol krallığı bile onu takımda tutmaya yetmedi! Enner Valencia'nın yeni durağı belli oldu! Kıta değiştiriyor...

Fenerbahçe'de Enner Valencia rüzgarı sona eriyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlar tarafından alkış toplayan Enner Valencia, maaş konusunda Fenerbahçe yönetimiyle el sıkışamadı.

2.7 MİLYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe yönetiminden bonuslar hariç 2.7 milyon euro isteyen Enner Valencia'nın bu talebine olumlu yanıt gelmedi. 2+1 yıllık kontrat isteyen yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin cevabı çok net oldu. 1+1 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, maaş olarak da 2.3 milyon euro teklif etti.

YENİ TAKIMIYLA EL SIKIŞTI

Haziran ayında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi noktalayacak Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya basınında yer alan haberde, Brezilya Ligi takımlarından Internacional ile el sıkıştığı yazıldı. Bu sezon 43 maça çıkan Valencia, 31 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.



