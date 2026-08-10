Gol sevinci kabusa döndü! Panolardan atladı, tünele düştü: Golü iptal edildi

Brezilya Serie A Ligi’nde 22. hafta mücadelesinde Coritiba ile Chapecoense karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

GOL SEVİNCİ KABUSA DÖNDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Coritiba farkı üçe çıkaran golü buldu. Jacy Maranhao’nun kaydettiği golün ardından yaşananlar ise mücadelenin önüne geçti.

Gol sevincini taraftarlarıyla paylaşmak isteyen Jacy, kale arkasındaki reklam panolarının üzerinden atladı. Ancak Brezilyalı futbolcu, panoların arkasında bulunan soyunma odası tüneline düştü.

GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Yaşadığı düşüşün ardından sakatlanan Jacy Maranhao, karşılaşmaya devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Talihsiz futbolcunun attığı gol ise yapılan değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Böylece Jacy'nin hem takımını 3-0 öne geçiren golü iptal edildi hem de oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

CORITIBA ÜÇ PUANI ALDI

Jacy Maranhao'nun yaşadığı talihsizliğe rağmen Coritiba, sahadan istediğini alarak ayrıldı. Ev sahibi ekip, Chapecoense karşısında üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 2-1 kazanarak hanesine üç puan yazdırdı.