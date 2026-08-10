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Gol sevinci kabusa döndü! Panolardan atladı, tünele düştü: Golü iptal edildi

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Cevdet Berker İşleyen

Brezilya Serie A’da Coritiba ile Chapecoense arasındaki mücadelede ilginç bir an yaşandı. Coritibalı Jacy Maranhao, gol sevincinde kale arkasındaki tünelin içine düşerek sakatlanırken, attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Brezilya Serie A Ligi’nde 22. hafta mücadelesinde Coritiba ile Chapecoense karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

GOL SEVİNCİ KABUSA DÖNDÜ

Gol sevinci kabusa döndü! Panolardan atladı, tünele düştü: Golü iptal edildi 1

Karşılaşmanın ikinci yarısında Coritiba farkı üçe çıkaran golü buldu. Jacy Maranhao’nun kaydettiği golün ardından yaşananlar ise mücadelenin önüne geçti.

Gol sevincini taraftarlarıyla paylaşmak isteyen Jacy, kale arkasındaki reklam panolarının üzerinden atladı. Ancak Brezilyalı futbolcu, panoların arkasında bulunan soyunma odası tüneline düştü.

GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Gol sevinci kabusa döndü! Panolardan atladı, tünele düştü: Golü iptal edildi 2

Yaşadığı düşüşün ardından sakatlanan Jacy Maranhao, karşılaşmaya devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Talihsiz futbolcunun attığı gol ise yapılan değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Böylece Jacy'nin hem takımını 3-0 öne geçiren golü iptal edildi hem de oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

CORITIBA ÜÇ PUANI ALDI

Jacy Maranhao'nun yaşadığı talihsizliğe rağmen Coritiba, sahadan istediğini alarak ayrıldı. Ev sahibi ekip, Chapecoense karşısında üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 2-1 kazanarak hanesine üç puan yazdırdı.

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Brezilya Sakatlık son dakika gol
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