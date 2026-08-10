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Fenerbahçe resmen açıkladı! O isim takıma geri döndü

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Sofyan Amrabat, tatilinin ardından İstanbul'a döndü. Sağlık kontrollerinden geçecek Faslı futbolcunun ardından Samandıra'da çalışmalara başlaması beklenirken, İsmail Kartal'ın vereceği karar sonrası transfer teklifleri değerlendirilecek.

Fenerbahçe resmen açıkladı! O isim takıma geri döndü
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Faslı futbolcu İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz sezonu İspanya ekibi Real Betis'te kiralık olarak geçiren deneyimli orta saha, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrollerinden geçecek.

AMRABAT İSTANBUL'A DÖNDÜ

Fenerbahçe resmen açıkladı! O isim takıma geri döndü 1

2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Sofyan Amrabat'ın tatili sona erdi. İstanbul'a gelen 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe resmen açıkladı! O isim takıma geri döndü 2

Fenerbahçe de Amrabat'ın İstanbul'a dönüşünü resmi olarak duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul’a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

KARTAL'IN RAPORU BEKLENİYOR

Fenerbahçe resmen açıkladı! O isim takıma geri döndü 3

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Faslı orta saha için teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği karar önem taşıyor.

Tecrübeli futbolcuyla ilgili teknik heyetin raporunun ardından yönetimin hareket edeceği ve Amrabat için gelecek tekliflerin bu değerlendirme doğrultusunda masaya yatırılacağı öğrenildi.

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