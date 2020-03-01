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Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

SİNOP HABERLERİ  | 01.03.2020 18:50 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Sinop Amatör Lig müsabakasında gol sevincini asker selamı ile yaşadılar.Sinop Amatör Ligi 9.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Sinop Amatör Lig müsabakasında gol sevincini asker selamı ile yaşadılar.
Sinop Amatör Ligi 9. Hafta karşılaşmasında Türkeli Belediye Esnafspor ile Gerzespor karşılaştı. Karşılaşma öncesi Suriye İdlip’de şehit olan 36 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Maçın 4. dakikasında golü bulan Türkeli Belediye Esnafspor’lu futbolcular, Türk bayrağı ile Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler. Seyirciler, bu duyarlılığı alkışlarla yanıt verdi.
Bu arada karşılaşma 5-1 Türkeli Belediye Esnafspor’un üstünlüğünde sona erdi.

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