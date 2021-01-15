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Gol üstüne gol yiyorlar! Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni ayrıntılar

15.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Gol üstüne gol yiyorlar! Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni ayrıntılar

Televizyon tarihinin şimdilik en pahalı yapımı olarak anılan Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor.

Amazon Prime tarafından ekranlara gelecek olan dünyanın en pahalı yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kitabı ayrı film serisi ayrı sevilen Yüzüklerin Efendisi’nin televizyon uyarlaması pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz gün bir hayran sitesi tarafından içeriği sır gibi saklanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusu ortaya çıkmıştı. Şimdi de bölüm ve sezon detayları belli oldu.

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Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon olması planlanıyor. Ayrıca her sezonun 8 ya da 10 bölüm arasında sürmesi planlanıyor. Dizi daha önce ikinci sezonu için de onay almıştı. TheOneRing.net'in belirttiğine göre dizinin çekim sonrası aşamasına geçilmiş durumda. Büyük ihtimalle yalnızca ilk sezonun çekimleri tamamlanmış durumda. Dizinin sezon ve bölüm ayrıntılarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ını anlatacak. İkinci Çağ ise önemli olayların gerçekleştiği 3441 yıllık bir dönemi kapsıyor. İkinci Çağ'da gerçekleşen olaylardan bazıları şunlar: Güç Yüzükleri dövüldü, Sauron ile savaşıldı, Nazgûl'ler yaratıldı. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.

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