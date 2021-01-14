Televizyonda dizi kalitesini arşa çıkaran en iyi HBO dizileri

HBO dizileri her zaman izleme listesinin ön sıralarında olur. Sebebi şimdiye kadar kaliteden ödün vermeden izleyiciyi memnun eden yapımlarla karşımıza çıkmaları oldu. En iyi HBO dizileri listesi hazırlamak tabii ki çok zor bir iş. Nihayetinde The Sopranos, Six Feet Under, Oz ve Game Of Thrones HBO yapımı diziler arasında yer alan sadece birkaçı.
Chernobyl, Watchmen ve son olarak The Undoing de HBO mini dizileri olarak izleyicinin gönlünde taht kurmuş durumda. HBO polisiye dizileri ise her defasında daha da iddialı olarak ekrana geldi. The Wire ile başlayan HBO polisiye dizileri furyası günümüzde True Detective ve The Night Of gibi başarılı örneklerle zirvedeki yerini koruyor.
HBO da dijital platform furyasına katılarak HBO Max dijital platformunu kurdu. WarnerMedia tarafından hizmete alınan HBO Max, henüz ülkemizde hizmet vermeye başlamasa da yakın zamanda geleceği umut ediliyor. HBO kanalı kalitesinin HBO Max dizileri ile sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Game of Thrones döneminde inanılmaz bir şekilde yükselen izleyicilerini dizinin tartışmalı finalinden sonra kaybeden HBO, yaşadığı kan kaybını da çok kısa bir sürede toparlamak istiyor gibi görünüyor. Peş peşe gündeme düşen haberlere bakılacak olursa HBO dizileri 2021 yılına hatta 2022 yılına dahil damga vuracak gibi görünüyor. Game of Thrones’un devam projesi olan 2022’de izleyiciyle buluşması planlanan House of the Dragon da dahil olmak üzere en iyi HBO dizileri ile sizleri baş başa bırakalım.
Big Little Lies, Jean-Marc Vallee'nin yönetmenliğini yaptığı ve Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgard, Zoe Kravitz ve Shailene Woodley gibi isimlerin olduğu dizi. 2 sezon süren bu harika dizi Avustralyalı yazar Liane Moriary’nin aynı adlı çok satan romanından televizyona uyarlandı.
HBO yapımı diziler arasında özel bir yere sahip olan Boardwalk Empire, efsane isimleri bir araya getiren ilk bölümünden son bölümüne kadar üst düzey heyecan veren bir dizi olarak hafızalara kazındı. 1920-1933 yılları arasında ABD'deki içki yasağını konu alan dizide başrolü Steve Buscemi üstleniyor. Dizinin arkasındaki isimler ise Sopranos’a imza atan Terence Winter ile bir başka efsane isim Martin Scorsese.
Tartışmasız HBO mini dizileri arasında son yılların en çok konuşulan yapımı olan Chernobyl, gerçek olaylara dayanan dramatik senaryosu gerçekçi çekimleri ile izleyicileri derinden sarsıyor. Emmy Ödüllerinde En İyi Mini Dizi ödülüne layık görülen yapımı oyuncu kadrosunda Jared Harris, Emily Watson, Stellan Skarsgård ve Paul Ritter boy gösteriyor.
Yayınlandığı dönem popüler HBO dizilerinden olan Western türündeki Deadwood’un efsanesi hayranları arasında hala sürüyor. David Milch tarafından yazılan dizi 3 sezon devam etti. Emmy ve Altın Küre ödüllü Deadwood 1870’li yıllarda geçiyor.
HBO Max’ın iddialı dizisi Dune: The Sisterhood’un ilk bölümünü Dune filmini de yöneten Denis Villeneuve çekti. HBO Max dizileri arasında yüksek bütçeli yapımlardan biri olan dizi kadınlardan oluşan gizemli bir tarikat olan Bene Gesserit’in hikâyesini anlatacak.
Bir grup lise öğrencisinin seks, uyuşturucu, arkadaşlıklar, aşk, kimlik ve travma deneyimlerini mercek altına alan dizinin arkasındaki isim Sam Levinson. Dizinin başrolünü üstlenen Zendaya, dizideki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Emmy ödülüne layık görüldü.
Popüler HBO dizileri arasında uzun yıllar boyun ilk 3’te kalacağına garanti gözüyle bakılan Game Of Thrones, finaliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da 8 sezon boyunca ekran karşısındakilere inanılmaz anlar yaşattı.
HBO dizileri 2021 takviminden 2022’ye kaydırılan House Of The Dragon, Game of Thrones’daki Targaryen Hanedanı'nı konu alacak ve bildiğimiz GoT dizisinin 300 yıl öncesinde geçecek. Şimdiden popülaritesi yüksek olan dizide Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D’Arcy canlandıracak. Doctor Who dizisinden tanıdığımız Matt Smith, Daemon Targaryen karakterine can verecek.
Wally Lamb'ın 1998 tarihli aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve son yıllara damga vuran HBO mini dizileri arasında olan yapımın başrolünü Mark Ruffalo üstleniyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Derek Cianfrance’nin üstlendiği dizide Mark Ruffalo ikiz kardeşleri canlandırıyor.
HBO dizileri 2021 takviminde yer alan heyecan verici yapımlardan biri olarak görülen Mare Of Easttown’un başrolünü Kate Winslet üstleniyor. 2011 yılında başrol oynadığı Mildred Pierce dizisinden bu yana hiçbir televizyon projesinde yer almayan Kate Winslet’a Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny gibi isimler eşlik ediyor. Dizi Pennsylvania’da yaşanan bir cinayeti konu ediyor. Kate Winslet hayranları ödüllü oyuncudan muhteşem bir performans bekliyor.
HBO yapımı diziler arasında popülerliği süren Six Feet Under, Altın Küre’de drama dalında En İyi Dizi ödülüne layık görüldü. Cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarını konu alan Siz Feet Under, Alan Ball tarafından yaratıldı tam 32 Emmy adaylığı, 7 ödülü var.
Jesse Armstrong tarafından yaratılan kara komedi Succession, son yılların en iyi HBO dizilerinden biridir. Sessiz sedasız yayına başlayan dizi Emmy ve Altın Küre dahil olmak üzere onlarca ödüle layık görüldü. Succession, New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.
HBO Max dizilerinden olan The Flight Attendant, Chris Bohjalian'ın aynı adlı romanından diziye uyarlandı. Yıllar süren The Big Bang Theory macerasından sonra Kaley Cuoco’yu farklı bir rolde izlemek isteyenlere şiddetle tavsiye edilir.
En iyi HBO dizileri listesi yapıp The Sopranos’dan bahsetmesek olmaz. 6 sezonluk unutulmaz dizinin başrolünü James Gandolfini üstlendi. 300 fazla ödüle aday olarak gösterilen The Sopranos, 5 Altın Küre olmak üzere 100’den fazla ödüle layık görüldü.
2020 yılının son aylarına damga vuran The Undoing, başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın hayatına odaklanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin başrollerini Nicole Kidman ve Hugh Grant ikilisi paylaşıyor.
HBO polisiye dizilerinin mihenk taşı olan The Wire, polisiye sevenlerin defalarca izlediği yapımlardan biridir. 5 sezon süren The Wire dizisinin IMDb puanı 9,3!
Günümüzün efsane HBO polisiye dizisi olan True Detective, ilk sezonuyla tam anlamıyla bir patlama yaptı. True Detective, her sezon farklı bir olayı farklı oyuncu kadrosuyla işliyor. Harika bir başlangıç yapan dizinin ilk sezonunda başrolleri Matthew McConaughey ile Woody Harrelson paylaştı.
Birbirinden kaliteli yapımları ile ön plana çıkan HBO dizilerinin hepsine tek bir yerden ulaşmak maalesef mümkün değil. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermeye başlamadığı için HBO dizileri nereden izlenir sorusunu sormanız gayet normal.
Netflix, BEIN Connect, Blu Tv ve Amazon Prime gibi ülkemizde hizmet veren dijital yayın platformlarından HBO dizilerinin birçoğuna ulaşabilirsiniz.
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