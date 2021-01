Televizyonda dizi kalitesini arşa çıkaran en iyi HBO dizileri

HBO dizileri her zaman izleme listesinin ön sıralarında olur. Sebebi şimdiye kadar kaliteden ödün vermeden izleyiciyi memnun eden yapımlarla karşımıza çıkmaları oldu. En iyi HBO dizileri listesi hazırlamak tabii ki çok zor bir iş. Nihayetinde The Sopranos, Six Feet Under, Oz ve Game Of Thrones HBO yapımı diziler arasında yer alan sadece birkaçı.

Chernobyl, Watchmen ve son olarak The Undoing de HBO mini dizileri olarak izleyicinin gönlünde taht kurmuş durumda. HBO polisiye dizileri ise her defasında daha da iddialı olarak ekrana geldi. The Wire ile başlayan HBO polisiye dizileri furyası günümüzde True Detective ve The Night Of gibi başarılı örneklerle zirvedeki yerini koruyor.

HBO da dijital platform furyasına katılarak HBO Max dijital platformunu kurdu. WarnerMedia tarafından hizmete alınan HBO Max, henüz ülkemizde hizmet vermeye başlamasa da yakın zamanda geleceği umut ediliyor. HBO kanalı kalitesinin HBO Max dizileri ile sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Game of Thrones döneminde inanılmaz bir şekilde yükselen izleyicilerini dizinin tartışmalı finalinden sonra kaybeden HBO, yaşadığı kan kaybını da çok kısa bir sürede toparlamak istiyor gibi görünüyor. Peş peşe gündeme düşen haberlere bakılacak olursa HBO dizileri 2021 yılına hatta 2022 yılına dahil damga vuracak gibi görünüyor. Game of Thrones’un devam projesi olan 2022’de izleyiciyle buluşması planlanan House of the Dragon da dahil olmak üzere en iyi HBO dizileri ile sizleri baş başa bırakalım.