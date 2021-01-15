The Walking Dead’de dengeleri değiştiren hamle: Büyük ihanette Shane değil Rick ölecekti!

Gün geçmiyor ki sevilen yapım The Walking Dead hakkında yeni bir şey öğrenmeyelim... The Walking Dead evreninin yaratıcısı Robert Kirkman, çizgi roman serisinin altıncı sayısında Rick Grimes'ı öldürmeyi düşündüğünü söyledi.

Serinin 6. kitabında Rick, hem polis olarak meslektaşı hem de en yakın arkadaşı Shane'le karşı karşıya geliyor. Shane ve Rick'in eşi Lori zombi kıyametinin başlangıcında Rick'in öldüğünü düşünüyordu ve giderek birbirlerine yakınlaşarak romantik bir ilişkiye başlamışlardı.

Birbirlerine giren ikili arasındaki çatışma şiddete dönüşünce, Shane komadan uyanarak oğlu Carl ve eşi Lori'ye yeniden bir araya gelen Rick'i suçluyordu. İkili arasındaki gerilim çılgına dönmüş Shane'i, 9 yaşındaki Carl'ın öldürmesiyle son bulmuştu. Shane'i vuran Carl gözyaşları içinde babasına, "Bu zombileri öldürmeye benzemiyor babacığım" demişti.

ASIL HEDEF RİCK'İ ÖLDÜRMEKTİ!

Comicbook.com'un haberine göre Kirkman, ailesiyle bir araya geldikten sonra Rick'i öldürmek için düşündüğü planları şu şekilde anlatıyor: