The Walking Dead’de dengeleri değiştiren hamle: Büyük ihanette Shane değil Rick ölecekti!

Gün geçmiyor ki sevilen yapım The Walking Dead hakkında yeni bir şey öğrenmeyelim... The Walking Dead evreninin yaratıcısı Robert Kirkman, çizgi roman serisinin altıncı sayısında Rick Grimes'ı öldürmeyi düşündüğünü söyledi.
Serinin 6. kitabında Rick, hem polis olarak meslektaşı hem de en yakın arkadaşı Shane'le karşı karşıya geliyor. Shane ve Rick'in eşi Lori zombi kıyametinin başlangıcında Rick'in öldüğünü düşünüyordu ve giderek birbirlerine yakınlaşarak romantik bir ilişkiye başlamışlardı.
Birbirlerine giren ikili arasındaki çatışma şiddete dönüşünce, Shane komadan uyanarak oğlu Carl ve eşi Lori'ye yeniden bir araya gelen Rick'i suçluyordu. İkili arasındaki gerilim çılgına dönmüş Shane'i, 9 yaşındaki Carl'ın öldürmesiyle son bulmuştu. Shane'i vuran Carl gözyaşları içinde babasına, "Bu zombileri öldürmeye benzemiyor babacığım" demişti.
Comicbook.com'un haberine göre Kirkman, ailesiyle bir araya geldikten sonra Rick'i öldürmek için düşündüğü planları şu şekilde anlatıyor:
Bu ilk hikaye serisinin sonuydu, The Walking Dead'in ilk serisini oluşturan sonuç ve bu sayıya götüren sonuç… pekala dizinin finali olabilirdi. Bu kitabın 6. sayıyı geçip geçmeyeceğinden emin değildim, bu yüzden bu serinin dramatik temelini oluşturan Lori, Shane ve Rick arasındaki aşk üçgeni bu kadar çabuk sonlandı.
Kirkman, 2004'te yayımlanacak sayıyı planladığında, satışlardaki ümit verici artış nedeniyle The Walking Dead'in 6 sayılık bir başka seriden de sağ çıkacağından fazlasıyla emindi. Kitaba girmese de Kirkman, 6. sayıyı Shane'in Rick'i öldürmesiyle bitirmeyi "ciddi biçimde düşünmüş".
Carl'ın Shane'i öldürmesinden ziyade, Carl'ın onları Shane'in Rick'i öldürdüğü esnada bulmasını düşünmüştüm. Bu doğru… 6. sayı gibi erken bir evrede Rick Grimes'ı öldürmeyi düşündüm. Shane, Carl'ın onu gördüğünü bilmeyecekti bu yüzden ikisi arasında çok gergin bir ilişki olacaktı.
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