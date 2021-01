Büyük şok! Yüzüklerin Efendisi dizisinin senaryosu internete sızdı

JRR Tolkien'in fantastik roman serisinden önce sinemaya şimdi de Amazon Prime tarafından diziye uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin (The Lord Of The Rings dizisi) senaryosu internete sızdı.

Çekimleri tamamlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinden sızan bilgiler, serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Lord of the Rings takipçilerinin buluştuğu ve güvenilir kaynaklara sahip olan The One Ring web sitesi, diziyle alakalı büyük bir gizemi ortaya çıkardı. Lord of the Rings dizisinin odak noktasına alacağı konular hakkında paylaşımda bulundular.

İKİNCİ ÇAĞIN KAHRAMAN EFSANELERİ

Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili bilinen konulardan biri dizinin İkinci Çağ’da geçeceğiydi. Bunun dışında tam olarak hangi dönemi, hangi karakterleri kapsayacağı gibi ayrıntılı bir bilgi verilmemişti. İnternet sitesinin verdiği bilgiler eğer doğruysa, Yüzüklerin Efendisi dizisyle ilgili büyük bir gizem ortadan kalkmış oldu. One Ring sitesinin verdiği bilgiler şu şekilde:

Amazon Studios’un yakında çıkacak dizisi, Orta-Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı’nın kahraman efsanelerini ilk kez ekranlara taşıyacak. Bu epik dramada, J.R. R. Tolkien’in yazdığı Hobbit ve Lord of the Rings hikayesinin binlerce yıl öncesi anlatılacak. Büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların kurulup yıkıldığı, beklenmedik kahramanların ortaya çıktığı, umudun iplik iplik örüldüğü bir çağa geri döneceğiz. Tolkien’in kaleminden çıkan kötü karakterin dünyayı karanlıkla kaplamakla tehdit ettiği bir yere gideceğiz. Barışın göreceli olduğu bir zamanda başlayacak olan dizi, Orta-Dünya’da uzun zamandır korkulan kötülüklerin yeniden ortaya çıkışını; hem yeni hem de tanıdık karakterlerle anlatacak. Dumanlı Dağların (Misty Mountains) en karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’un görkemli ormanlarına, nefes kesici Numenor ada krallığına, haritanın en ücra köşelerine kadar miraslarını ortaya koyan krallıklar ve karakterler anlatılacak.

İnternet sitesinin yaptığı bu paylaşım sonrası Yüzüklerin Efendisi dizisinin yetkililerinden herhangi bir açıklama henüz geldi. Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Yakın bir zaman içinde diziden fotoğraf ve fragman paylaşılması bekleniyor.