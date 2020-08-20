YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gölbaşı Belediyespor, Ertuğrul Tuğrul’u transfer etti

Gölbaşı Belediyespor, Ertuğrul Tuğrul’u transfer etti

ANKARA HABERLERİ  | 20.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediyespor, D.S.İ Spor’un kalecisi Ertuğrul Tuğrul’u transfer etti.2020-2021 sezonu Amatör Lig hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Gölbaşı Belediyespor, kaleye takviye yaptı.

Ankara Amatör Lig takımlarından Gölbaşı Belediyespor, D.S.İ Spor’un kalecisi Ertuğrul Tuğrul’u transfer etti.
2020-2021 sezonu Amatör Lig hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Gölbaşı Belediyespor, kaleye takviye yaptı. Geçtiğimiz günlerde 2019-2020 sezonun gol kralı Gökay Öztürk’ü renklerine bağlayan Gölbaşı Belediyespor, taraftarını sevindirecek bir haberi daha duyurdu. Geçen sene D.S.İ Spor’da oynayan 25 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Tuğrul ile sözleşme imzaladı.
Gölbaşı Belediyespor Başkanı Lütfü Yılmaz, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve çalışkan bir arkadaşımızı daha kadromuza kattık. Genç kalecimiz Ertuğrul Tuğrul’a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum. Bu sene kulübümüzü ve armamızı ileriye taşıyacak, A takımıza güç katacak futbolcuları kadromuza katmak için gayret gösteriyoruz. Tüm isimleri ve ihtimalleri değerlendirerek karar alıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı dikkat ve titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Gölbaşı Belediyespor Sportif Direktörü Haluk Ballı ise, "2020-2021 sezonuna çok iyi hazırlanıyoruz. Gölbaşı Belediyespor A Takımımızı güçlendirerek hedeflerimize ulaşmak için çabalıyoruz. D.S.İ Spor’dan tecrübeli iki oyuncuyu kadromuza kattık. Camiamıza hayırlı olsun. Bu transferlerimiz devam edecek. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Oluşturacağımız yeni kadroyla takımımızı en iyi hale getirerek başarılı bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Adıyaman’da korona virüs denetimi yapıldı
Adıyaman’da korona virüs denetimi yapıldı
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:58
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Lila Eczanesi
Cankaya
Melita Eczanesi
Cankaya
Karşıyaka Eczanesi
Yenimahalle
Dilara Işık Eczanesi
Yenimahalle
Ezgi Gülpınar Eczanesi
Mamak
Boram Eczanesi
Mamak
Cankat Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı
Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliklerini parklara taşıdı
Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliklerini parklara taşıdı
MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.