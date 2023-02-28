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Gölbaşı'nda depremzedeler tamamlanan konteynerlere taşınmaya başladı

28.02.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

Tokat Belediyesi ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmaların koordinesinde görev alan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine, ilçede 1500 konteynerin çok kısa zamanda depremzedelerin kullanımına sunulacağını söyledi.

İlçelerine ilk etapta 100 konteyner geldiğini belirten Eroğlu, "İçlerinde kullanılacak malzemeler, çekyat, mutfak gereçleri, buzdolabı, televizyon ve diğer malzemeleri ile depremzedelerimizin kullanımına bugün itibarıyla açıldı." dedi.

Eroğlu, yaraların hızlı şekilde sarılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Önce çadır kentler kuruldu. Çadırlardaki insanlarımız şimdi konteynerlere taşınmaya başladı. Bir taraftan da yeni konutların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde temelleri atılacak. İnşallah bir yıl içerisinde yeni yapılacak konutlar insanlarımızın kullanımına hazır olacak." ifadesini kullandı.

Yardımların devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Biz necip bir milletiz. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya el uzatan bir milletiz. Bu süreçte bunu gördük. Devletimiz hep vatandaşının yanındaydı. Milletimiz yardımlarıyla, dualarıyla hep depremzede kardeşlerimizin yanında oldu. Bu yardımlaşma seferberliği halen de devam ediyor." diye konuştu.

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