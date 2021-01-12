Gölbaşı’nda mahallelere yeni yollar açılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni yollar açıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yavuz Selim Mahallesinde imara uygun yollar açarak hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni açılan yolların işlemleri bittikten sonra asfaltlama çalışmalarına başlanacak.

Vatandaşın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek için gayret ettiklerini ifade eden Başkan İskender Yıldırım, "Hizmeti vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gölbaşı Belediyesinin hizmet ilkesi, ’nerede insan orada hizmettir’. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni yılda yapacağımız asfalt çalışmaları ile de ilçemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda daha net bir sonuca gideceğiz. Gölbaşı’mızın dört bir tarafını nakış nakış işleyeceğiz" dedi.



