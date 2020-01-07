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  4. Gölbaşı’nda şiddetli yağış uyarısı

Gölbaşı’nda şiddetli yağış uyarısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuklara karşı uyarıldı.Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan kar uyarısında, “İlçemizde bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir.

Gölbaşı’nda şiddetli yağış uyarısı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuklara karşı uyarıldı.
Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan kar uyarısında, “İlçemizde bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların ardından buzlanma, don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Akşam
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Doğan Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
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