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Gölcük’ün yeni sosyal alanında deniz göründü

İHA İHA
28.03.2024 11:41
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Gölcük’te askeriyeden devralınan ve Donanma Parkı olarak ilçeye kazandırılacak 53 dönümlük alanda yıkım çalışmaları tamamlandı.

Gölcük’ün yeni sosyal alanında deniz göründü

Alanın dış duvarının da yıkılmasıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi denize kavuştu.

Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol sonrasında Gölcük Belediyesi’ne devredilen 53 dönümlük alanda yıkım çalışmaları tamamlandı. Gölcük Belediyesi’nin Donanma Parkı’na dönüştüreceği alandaki eski lojmanlar ve çevre duvarının yıkılıp enkazının kaldırılmasıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi denize kavuşmuş oldu.

Dev alanı çevreleyen duvarların yıkıldığı alanda inceleme yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Donanma Parkı’nın yapılacağı alanda yıkım çalışmalarını tamamladık. Gölcük merkezinden yaklaşık 500 metre mesafede Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne yürüdüğümüzde, cadde üzerinden atık denizi görebiliyoruz. Bu alanı teslim alabilmek için askeri üssün batı kısmında 48 lojmanı esaslı olarak onardık. Yine J-9 askeri güvenlik duvarını inşa ettik. Milli Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, deniz kıyısındaki 5335 metrekarelik alanı da Donanma Parkı’na dahil ettik. Deniz kıyısındaki bu alanda Donanma Açık Hava Denizcilik Müzesi yer alacak. Donanma Parkı’nda kafe, restoranlar ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak. Ben şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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