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Gölde kaybolan Çineli genci arama çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gölde balık avlayan Çineli genç, oltasına gelen balığı yakalamak isterken suya düştü.

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gölde balık avlayan Çineli genç, oltasına gelen balığı yakalamak isterken suya düştü. Gözden kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bulunan Geyik Barajı’na arkadaşlarıyla kamp kurmaya ve balık tutmaya giden Çineli 27 yaşındaki Hakan Şimşek, oltasına gelen balığı çıkarmak için göle girdi. Şimşek’in suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede bir süre arama yaptı. Ekiplerin Şimşek’e ulaşamaması üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

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