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Golden Bridge Awards’tan Ziraat Bankası’na altın ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. İlker Met: - "Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak çözüm üretmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası dünyanın önde gelen iş ödülleri programlarından olan
Golden Bridge Awards’ta Altın Ödüle layık görüldü.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerinden farklı sektörlerdeki başarıları ödüllendiren ve jürisinde akademisyenler, inovasyon ve teknoloji şirketleri üst yöneticileri (CEO) ile bankacılık ve finans alanında otoritelerin yer aldığı, önde gelen iş ödülleri programlarından olan Golden Bridge Awards’ta Ziraat Bankası, "İletişim Analiz Uygulaması" ile Çalışan Bağlılığı Programı'nda Altın Ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. İlker Met, İletişim Analiz Uygulaması’na ilişkin, "Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İnsan Kaynakları süreçlerinde veri ile karar verme vizyonumuzdan yola çıkarak geliştirdiğimiz uygulamamız, ekip gelişim seviyesinin takip edilmesinde ve proaktif bir şekilde gelişime uygun aksiyonların alınabilmesinde önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Golden Bridge Awards’ta layık görüldüğü “Altın Ödül” ile birlikte uluslararası platformlarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.

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