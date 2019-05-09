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Golden State Warriors seride avantajı yakaladı

NBA HABERLERİ  | 09.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

NBA konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sakatlandığı maçta Houston Rockets'ı 104-99 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Golden State Warriors seride avantajı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sakatlandığı mücadelede Houston Rockets'ı yenerek seride 3-2 öne geçerken, Milwaukee Bucks ise Boston Celtics'i farklı mağlup ederek finale yükseldi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi beşinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 104-99 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Draymond Green 8 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle takımlarının galibiyetine katkı sağladı.

Mücadeleyi 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Kevin Durant ise 3. çeyrekte sakatlanarak oyun dışı kaldı. Sağ baldırından sakatlanan yıldız oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Rockets'ta James Harden 31 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 4 top çalma, Eric Gordon 19 sayı, PJ Tucker 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Bucks zorlanmadan finalde

BUCKS ZORLANMADAN FİNALDE

Doğu Konferansı yarı final serisi beşinci karşılaşmasında Milwaukee Bucks, ağırladığı Boston Celtics'i 116-91 mağlup ederek seride 4-1 üstünlük sağladı. Bu sonuçla Bucks, 2001'den bu yana ilk kez konferansında finale kalma başarısı gösterdi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 20 sayı, 8'er asist ve ribaund, Khris Middleton 19 sayı, 8 ribaunt, Eric Bledsoe 18 sayı, 6 ribaunt, George Hill 16 sayı, oyuna sonradan girerek 25 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Celtics'te Kyrie Irving 15 sayı, Marcus Morris 14 sayı ve 11 ribaunt, Jayson Tatum 14 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. NBA play-off'larına iki maçla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
NBA golden state warriors kevin durant houston rockets

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