Golden State Warriors serisini sürdürdü

NBA'e 8 maçla devam edildi. Kevin Durant'ın 33 sayı, 13 ribaunt, 3 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Minnesota Timberwolves'u 116-99 mağlup eden Golden State Warriors, üst üste yedinci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 28, Klay Thompson 22 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda Andrew Wiggins 22, Jimmy Butler 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Raptors'tan en iyi sezon başlangıcı
Deplasmanda Phoenix Suns'ı 107-98 mağlup eden ve geride kalan 9 maçta sadece 1 kez yenilen Toronto Raptors, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Raptors'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 7 ribauntla oynadı. Bu sezon açılış maçı dışında galibiyeti bulunmayan Suns'ta Deandre Ayton 17 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.
Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!
Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!
Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi paylaşımı
Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da
Galatasaray 2 - 0 Fenerbahçe (Elit U21 Ligi)
Şenol Güneş Başakşehir'de kazanamıyor
Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak
Usain Bolt Central Coast Mariners'ten ayrıldı
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum