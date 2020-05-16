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Göle Halk Eğitim Merkezinden vefalı çalışma

ARDAHAN HABERLERİ  | 16.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası başta maske olmak üzere koruyucu ürünlere talep arttı.Yoğun talep karşısında İlçe Milli Müdürlüğü ve Göle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kurum Müdür Vekili İskender Karadağ başkanlığında harekete geçilerek, Halk Eğitim Merkezimizin Giyim Atölyesinde maske üretimine başlandı.

Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası başta maske olmak üzere koruyucu ürünlere talep arttı.
Yoğun talep karşısında İlçe Milli Müdürlüğü ve Göle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kurum Müdür Vekili İskender Karadağ başkanlığında harekete geçilerek, Halk Eğitim Merkezimizin Giyim Atölyesinde maske üretimine başlandı. Gönüllülük esasına göre öğretmen ve usta öğreticiler tarafından üretilen maskeler, ilçede ihtiyaç olan yerlerde kullanılmak üzere Kaymakamlığa teslim edildi.
Bu güzel çalışma için Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekiline ve Usta Öğreticilere teşekkür eden Kaymakam Cevat Gün, "Koronavirüs salgını karşısında ülkemizde sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz fedakârca bu salgının en az hasarla atlatılması için canla başla mücadele ediyor. Diğer kurumlarımız da ülkemizin bu salgınla mücadelesine destek olmak için ellerinden gelen vefa göstergesi çalışmaları yapmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezimizde gönüllü usta öğreticileri ile maske üretimi yapmış ve ihtiyaç alanlarında kullanılmak üzere kaymakamlığımıza teslim etmişlerdir. Böyle bir süreçte salgınla mücadele eden çalışanlarımızın ve devletimizin yanında olmamız gerekir. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde bu gibi çalışmalarla salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

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