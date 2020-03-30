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Gölhisar Belediye Başkanı Sertbaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

BURDUR HABERLERİ  | 30.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

Gölhisar Belediye Başkanı Sertbaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Burdur'un Gölhisar İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinlerken duygulandığını belirtti.

AK Parti'nin bir üyesi olduğu için gururlandığını dile getiren Sertbaş, "Bu zor süreci ancak birlik ve beraberlik içinde atlatabileceğimizi düşünüyorum. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başarabileceğimize inancımız tam. Halkımız, Cumhurbaşkanımızı dinleyerek moral buluyor. Gerçekten biz bize yeteriz, yeter ki dayanışma içinde olalım." diye konuştu.

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Burdur Gölhisar Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş maaş bağışı Milli Dayanışma Kampanyası

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